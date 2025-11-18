Calciomercato Lazio, clamoroso Mandas! Il portiere biancoceleste chiede la cessione a gennaio: valutazione che crolla. Tutte le ipotesi

Calciomercato Lazio, clamoroso Mandas! Il portiere ha chiesto la cessione a gennaio: si dimezza il valore del greco. Tutte le ipotesi

La situazione di Christos Mandas in casa Lazio continua a essere incerta, con il portiere greco che ha visto la sua valutazione crollare in questa stagione, a causa di un minutaggio ridotto e dell’andamento complessivo della squadra. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Mandas ha chiesto la cessione a gennaio, con il club biancoceleste che, se dovesse arrivare un’offerta, lo venderà probabilmente a una cifra vicina alla metà del valore stabilito la scorsa estate, che si aggirava intorno ai 20 milioni di euro. Le proposte, però, potrebbero essere inferiori ai 10 milioni.

Mandas e la cessione: possibile plusvalenza per la Lazio

Nel marzo 2023, Mandas aveva prolungato il suo contratto fino al 2029, con la piena fiducia di Marco Baroni, ma la situazione è cambiata con il ritorno di Sarri. Nonostante il contratto rinnovato, le gerarchie in porta si sono ribaltate e il greco è finito ai margini. La Lazio, che lo ha pagato 1 milione di euro nel 2023, potrebbe così realizzare una plusvalenza significativa, pur vendendolo a una cifra inferiore alla valutazione iniziale.

Le offerte per Mandas: Panathinaikos, Wolverhampton e Getafe su di lui

Mandas è apprezzato in Grecia, soprattutto dal Panathinaikos, ma il giocatore non ha intenzione di tornare nel suo paese d’origine. In Inghilterra, il portiere è ancora sotto osservazione del Wolverhampton, che già in estate aveva tentato di acquistarlo. Nel frattempo, l’agenzia che lo rappresenta, YouFirst, sta sondando anche il mercato spagnolo, con il Getafe che potrebbe essere una pista interessante, ma non l’unica.

L’opportunità in Coppa Italia

Sarri potrebbe comunque concedere a Mandas una chance in Coppa Italia, con il portiere che potrebbe essere titolare nel match degli ottavi di finale contro il Milan. Questo potrebbe essere un ultimo palcoscenico per Mandas con la Lazio, prima di un possibile trasferimento che gli permetta di trovare maggiore spazio e continuità altrove.

