Calciomercato Lazio, Man altra opzione per l’attacco biancoceleste? Ecco cosa filtra sul talento del Parma

Calciomercato Lazio, Dennis Man potrebbe approdare a Roma nel Club capitolino? Ecco cosa filtra sul giocatore rumeno

Negli ultimi giorni è emerso un nuovo nome che farebbe molto gola a Maurizio Sarri. L’ultimo obiettivo del calciomercato Lazio è infatti Dennis Man, ala destra in uscita dal Parma, soprattutto nel caso sempre più concreto in cui Tchaouna dovesse lasciare il club capitolino.

Stando a quanto riportato questa mattina da il Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste ha intenzione di tenere tutti i propri giocatori sotto stretta osservazione al fine di valutare attentamente tutti i giocatori attualmente in rosa.

L’idea degli aquilotti è quella di trovare un partner di reparto per Isaksen. Per questa ragione si prova a trattare con l’agente del giocatore Beppe Riso, il quale lavora anche per alcuni giocatori capitolini come Rovella e Cataldi.