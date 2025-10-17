Calciomercato Lazio, Mandas verso l'addio? La situazione attuale in vista di gennaio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Mandas verso l’addio: occasione mancata da 20 milioni

Il Calciomercato Lazio si prepara a entrare nel vivo anche sul fronte uscite. Tra i nomi più caldi c’è quello del portiere greco Christos Mandas, autentica rivelazione della scorsa stagione ma ormai finito ai margini del progetto tecnico. Dopo l’exploit iniziale, Mandas è oggi relegato al ruolo di seconda scelta e sta seriamente valutando l’idea di cambiare aria già nella prossima finestra di mercato.

La società biancoceleste, consapevole della situazione, starebbe riflettendo sull’eventualità di una cessione, anche per evitare un ulteriore deprezzamento del cartellino. In estate, infatti, il portiere era stato oggetto di una proposta concreta da parte del Wolverhampton, pronto a investire 20 milioni di euro pur di portarlo in Premier League. La Lazio, però, decise di trattenerlo, convinta di poter contare su di lui a lungo termine o quantomeno di poter ottenere un’offerta ancora più vantaggiosa in futuro.

Oggi, però, il quadro è cambiato. Mandas non gioca praticamente mai, e la mancanza di continuità ha inevitabilmente influito sulla sua valutazione di mercato, che potrebbe essersi più che dimezzata. Una situazione che mette in difficoltà sia il giocatore, desideroso di tornare protagonista, sia il club, che rischia di veder sfumare una plusvalenza importante.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, la gestione di Mandas rappresenta un caso emblematico: un giovane talento su cui si è puntato forte, salvo poi lasciarlo in panchina, perdendo al contempo sia valore economico che prospettive sportive. Ora la dirigenza sta cercando di capire se ci siano ancora club interessati a lui — magari non più per 20 milioni, ma comunque per una cifra accettabile che consenta di chiudere in positivo l’operazione.

La partenza di Mandas potrebbe aprire anche a un possibile rinnovamento tra i pali. Il titolare Ivan Provedel ha saldamente in mano la maglia da numero uno, ma il futuro resta incerto, soprattutto se dovessero arrivare nuove proposte anche per lui. Per questo motivo, il Calciomercato Lazio invernale potrebbe coinvolgere in maniera profonda il reparto portieri, che fino a pochi mesi fa sembrava invece essere uno dei più stabili.

Con gennaio alle porte, la Lazio dovrà decidere se valorizzare ancora Mandas o cederlo prima che il suo valore continui a scendere. Una scelta che potrebbe influenzare anche le strategie future del club in vista della prossima stagione.

