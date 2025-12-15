Calciomercato Lazio, Lucca si avvicina ai biancocelesti? Il punto e nel mezzo un grande scambio

Calciomercato Lazio, torna di moda lo scambio Lucca-Marusic con il Napoli

Con l’avvicinarsi della finestra di Calciomercato Lazio di gennaio, le voci di possibili operazioni continuano a susseguirsi, tra conferme e indiscrezioni. Una delle notizie che sta attirando maggiore attenzione nelle ultime ore riguarda un possibile scambio con il Napoli, che potrebbe portare Lorenzo Lucca alla corte di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Calvano di Unfolding Roma, il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su alcuni giocatori biancocelesti. Tra i nomi indicati ci sarebbero capitan Mattia Zaccagni, Matteo Guendouzi e Adam Marusic. Di questi, il terzino montenegrino sembrerebbe il profilo più concreto per un eventuale inserimento nell’operazione.

L’idea sarebbe semplice sulla carta: il Napoli propone l’attaccante Lucca in cambio di Marusic. Per i biancocelesti, la necessità di rinforzare l’attacco è evidente, considerando le difficoltà offensive riscontrate finora. Lucca, classe giovane e promettente, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per aumentare la pericolosità della squadra di Sarri in zona gol.

Tuttavia, le trattative tra Lotito e De Laurentiis sono storicamente complesse e caratterizzate da alti e bassi. Nonostante la logica dello scambio possa sembrare convincente, la realtà presenta diverse criticità. Lo stipendio di Lucca è elevato e difficilmente il giocatore accetterebbe una riduzione per trasferirsi a Roma. Dall’altro lato, la cessione di Marusic lascerebbe un vuoto significativo sulla fascia destra della Lazio, un ruolo difficile da coprire soprattutto se l’operazione dovesse avvenire a saldo zero.

Per questi motivi, il possibile scambio Lucca-Marusic appare, al momento, poco fattibile. I biancocelesti potrebbero valutare alternative sul mercato o cercare rinforzi a parametro zero, mentre il Napoli continua a monitorare la situazione con attenzione.

Il Calciomercato Lazio di gennaio si preannuncia dunque ricco di speculazioni e scenari possibili, ma concretizzare scambi tra club con esigenze diverse rimane sempre una sfida complessa, e l’operazione Lucca-Marusic è al momento soltanto un’ipotesi suggestiva.

