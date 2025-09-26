Calciomercato Lazio, Lotito convinto di sbloccarlo totalmente a gennaio: ecco come. Tra pochi giorni il via libera per il saldo zero

Ore decisive per il futuro della Lazio. Il destino del mercato di gennaio si gioca tutto in questa manciata di giorni, in una corsa contro il tempo guidata dal presidente Claudio Lotito per sbloccare i vincoli finanziari che hanno paralizzato il club in estate. La situazione attuale è chiara: se le cose rimanessero come sono, la società potrebbe operare solo con un mercato a saldo zero.

Questo significa che, per ogni nuovo acquisto, dovrebbe corrispondere una cessione di pari valore, stipendi compresi. Un vincolo strettissimo, un vero e proprio freno a mano tirato per un club che, vista l’attuale emergenza di risultati e infortuni, avrebbe un disperato bisogno di rinforzi mirati per raddrizzare la stagione.

Ma Lotito non si arrende a questo scenario e spera di riuscire a sbloccare totalmente le operazioni. L’obiettivo è riportare nei parametri previsti l’indice del “costo del lavoro allargato”. Per farlo, il patron biancoceleste è convinto di avere la soluzione in pugno: ottenere in tempo utile un credito pregresso di importo superiore ai dieci milioni di euro.

Questa manovra finanziaria è la chiave che potrebbe riaprire le porte del mercato, consentendo al direttore sportivo Fabiani di operare con maggiore libertà e di intervenire concretamente sulla rosa a disposizione di Sarri. La fiducia del presidente è alta, ma i tempi sono stretti. Come recita il tam-tam da Formello, sono ore di attesa febbrile: “Poche ore, poi il verdetto”. Un verdetto che deciderà se la Lazio potrà essere protagonista a gennaio o se dovrà accontentarsi di una sessione di riparazione a budget zero. Lo scrive Il Messaggero.