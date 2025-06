Calciomercato Lazio, biancocelesti intenzionati a fare cassa prima di investire sulle trattative in entrata: le ultime

Calciomercato Lazio, i capitolini pronti ad accettare qualche offerta per fare cassa: tutte le novità sui biancocelesti e sulle trattative

La Lazio ha bisogno di soldi dal calciomercato per poter investire nuovi fondi sul calciomercato. I biancocelesti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, starebbe puntando a fare qualche cessione per poter sbloccare qualche trattativa in entrata.

Sotto stretta osservazione rimangono le cessioni di Rovella e Castellanos, valutati in totale circa 90 milioni di euro. Per questa ragione il Club di Serie A è in attesa di qualche offerta ufficiale che potrebbe valutare attentamente per poter mettere via qualcosa.