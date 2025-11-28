Calciomercato Lazio, Insigne attende i biancocelesti! Sarri lo vuole e spinge per un vice Zaccagni, il club riflette sulle uscite e rallenta

Calciomercato Lazio, Insigne attende i biancocelesti. L’ex Napoli priorità per Sarri non convince la società che riflette sulle uscite e rallenta

La Lazio continua a muoversi su più fronti, tra entrate e uscite, in vista del mercato di gennaio. Da un lato prosegue il dialogo con il Torino per il possibile scambio di prestiti Ilic-Noslin, dall’altro Maurizio Sarri insiste per avere un vice Zaccagni, individuato da mesi in Lorenzo Insigne.

L’esterno offensivo italiano, classe 1991, reduce da tre stagioni in MLS con il Toronto FC, ha lasciato il club come svincolato ed è tornato in Europa. Insigne, 34 anni, si allena da solo da settimane e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, aspetterebbe soltanto il semaforo verde di Claudio Lotito per approdare alla Lazio.

Sarri, che lo ha allenato negli anni d’oro al Napoli, ha dato il suo sì già a luglio, convinto che l’ex capitano azzurro possa garantire qualità, esperienza e soluzioni offensive aggiuntive. La società, però, ha finora temporeggiato, frenata dalle note difficoltà economiche e dalla necessità di sfoltire la rosa. Nonostante ciò, le sensazioni filtrate nelle ultime ore vanno verso una possibile apertura: Lotito sarebbe pronto ad accontentare il proprio allenatore.

Uscite: Noslin, Belahyane e Dele-Bashiru verso l’addio

Se l’arrivo di Insigne dovesse concretizzarsi, la Lazio dovrà necessariamente operare diverse uscite. Noslin è il primo indiziato a lasciare Formello, proprio nell’ambito dello scambio con il Torino. In lista di partenza anche Belahyane, utilizzato pochissimo da Sarri, e Fisayo Dele-Bashiru, il cui futuro resta in bilico nonostante il recente reintegro in lista.

Mandas e Nuno Tavares ai saluti

Situazione delicata anche per Christos Mandas: il portiere greco, chiuso da Provedel, chiede spazio e potrebbe partire a titolo definitivo. La Lazio valuta offerte da 7-8 milioni, mentre – secondo Il Corriere dello Sport – il Parma avrebbe mostrato interesse dopo l’infortunio di Suzuki.