Calciomercato Lazio, lo scambio tra Ilic e Noslin resta sul tavolo: cosa manca per arrivare alla fumata bianca a gennaio

Calciomercato Lazio, Ilic e Noslin hanno detto sì allo scambio. Resta ancora da convincere il Torino. Dopo si potrà chiudere l’affare

Nel calciomercato della Lazio continua a tenere banco l’ipotesi di uno scambio ormai sempre meno teorico: quello tra Ivan Ilic e Tijjani Noslin. Quella che fino a poche settimane fa sembrava solo una suggestione sta diventando una possibilità sempre più concreta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio e Maurizio Sarri avrebbero già dato il proprio via libera all’operazione, che però necessita dell’approvazione definitiva del Torino per poter decollare. Entrambi gli allenatori coinvolti hanno analizzato il profilo dei due giocatori e le società sono in costante contatto: i presupposti per chiudere l’operazione di calciomercato Lazio dunque non mancano.

Il potenziale trasferimento permetterebbe a Noslin di riabbracciare Marco Baroni, l’allenatore che lo ha valorizzato ai tempi del Verona e che lo ha poi ritrovato alla Lazio. Il rendimento dell’olandese nella Capitale, tuttavia, non è stato quello sperato: dopo un avvio difficile, Noslin è finito ai margini del progetto tecnico. Baroni, che ne conosce bene le qualità, lo considera recuperabile e sarebbe favorevole a portarlo a Torino, convinto di poterlo rilanciare. Proprio per questo motivo il Torino sta riflettendo con attenzione sull’operazione: secondo il quotidiano sportivo, il mese decisivo potrebbe essere dicembre, quando i granata scioglieranno le ultime riserve e potranno dare il via libera alla trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Un elemento che rende praticabile lo scambio nel calciomercato della Lazio riguarda la situazione economica dei due giocatori. Sia Ilic sia Noslin percepiscono infatti un ingaggio molto simile, rispettivamente 1,6 milioni il serbo e 1,5 milioni l’olandese. Anche i costi dei loro cartellini risultano comparabili: la Lazio ha investito poco più di 16 milioni per Noslin, mentre il Torino ne ha spesi circa 15 per Ilic. Proprio per questo motivo un riscatto fissato su cifre analoghe risulterebbe equilibrato per entrambe le società, permettendo un’operazione sostenibile dal punto di vista finanziario.

Qualora, però, il Torino decidesse di non affondare il colpo, la Lazio potrebbe aprire un nuovo capitolo di calciomercato per Noslin. In estate, infatti, l’attaccante era stato seguito da diverse squadre dell’Eredivisie, che potrebbero tornare a farsi vive nel caso in cui lo scambio con Ilic non dovesse concretizzarsi. Per ora lo scenario più caldo resta quello dello scambio, ma i prossimi mesi saranno decisivi per capire quale direzione prenderà il futuro dei due giocatori e come evolverà il calciomercato Lazio.