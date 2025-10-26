Calciomercato Lazio, Ilic vicino per gennaio? Ecco le ultime novità dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, si avvicina una possibile trattativa di Ilic. Ecco la situazione intorno al centrocampista

Il calciomercato Lazio di gennaio si avvicina e ancora non è chiaro quale strategia la società biancoceleste adotterà per rinforzare la rosa. Nonostante l’incertezza, appare evidente che l’allenatore Maurizio Sarri avrà bisogno di alcuni innesti mirati per dare maggiore qualità e alternative al suo organico. Tra i nomi che stanno circolando in queste settimane, uno dei più concreti sembra essere quello di Ivan Ilic, centrocampista del Torino che potrebbe rappresentare una soluzione interessante per rinforzare la mediana biancoceleste.

Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, e il suo collaboratore Fabiani avrebbero inserito Ilic nel taccuino del mercato invernale. La scelta non è casuale: il calciatore serbo, reduce da una stagione complicata con il Torino, si trova ormai ai margini del progetto tecnico guidato da Baroni. Questo scenario potrebbe agevolare un trasferimento in Serie A, permettendo alla Lazio di aggiungere un centrocampista giovane, di qualità e con esperienza nel campionato italiano.

Il tema del calciomercato Lazio non riguarda solo la ricerca di nuovi giocatori, ma anche la possibilità di gestire eventuali cessioni. Alcuni elementi della rosa potrebbero essere sacrificati per fare spazio a rinforzi mirati, e la sessione di gennaio sarà fondamentale per capire quale direzione prenderà la società. Sarri, in particolare, ha da tempo espresso la necessità di una mezzala e di giocatori capaci di dare maggiore profondità al reparto offensivo, così da poter affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

Al di là del nome di Ilic, la dirigenza biancoceleste sta valutando più scenari possibili, cercando di conciliare le richieste tecniche di Sarri con le opportunità reali di mercato. L’obiettivo resta chiaro: rafforzare la squadra senza correre rischi finanziari eccessivi, individuando giocatori che possano integrarsi rapidamente e apportare valore immediato.

Il calciomercato Lazio di gennaio, dunque, si prospetta come una fase cruciale per la stagione biancoceleste. Sarà l’occasione per dare a Sarri i giocatori richiesti, migliorare la competitività della squadra e creare le condizioni per un campionato più stabile e ambizioso. La partita tra gestione oculatezza e scelte tattiche mirate determinerà in gran parte l’equilibrio della squadra nella seconda parte della stagione, e la figura di Fabiani sarà centrale nel portare a termine operazioni efficaci per rinforzare la Lazio.

