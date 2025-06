Calciomercato Lazio, le idee del ds Fabiani in vista della sessione estiva: ecco chi potrebbe lasciare la capitale

Condividi via email

Calciomercato Lazio, sono diversi i nomi dei giocatori che potrebbero concludere la propria esperienza in biancoceleste: le ultime

La Lazio sta valutando le strategie di mercato in uscita, con un incontro imminente tra il direttore sportivo Fabiani ed il nuovo allenatore Sarri. Tra i giocatori a rischio partenza, stando alle parole di Tuttomercatoweb, ci sono senz’altro Loum Tchaouna, che ha deluso le aspettative e potrebbe essere ceduto se arrivasse un’offerta simile a quella di 11 milioni di euro ricevuta dal PSV a gennaio.

Oltre a lui ci sono anche Dia e Dele-Bashiru non sono considerati incedibili. Il primo infatti, nonostante una stagione positiva, potrebbe partire per 12-13 milioni, mentre l’altro ha faticato molto nell’integramento alla sistema di gioco attuale, è nel mirino di club come il Verona.

Infine, la situazione di Luca Pellegrini è da monitorare, poiché la Lazio prevede di riscattarlo dalla Juventus per 4 milioni, ma il suo alto stipendio potrebbe portare a una sua cessione nel corso di questa sessione di calciomercato Lazio estiva .