Calciomercato Lazio, Marusic nel mirino: il Milan accelera e spunta un clamoroso scenario per gennaio

Calciomercato Lazio, si infiamma il caso Marusic: il Milan prepara l’affondo e prende forma un’ipotesi sorprendente per gennaio

Il calciomercato del Milan potrebbe presto incrociare quello della Lazio. Come riportato da Monica Colombo sul Corriere della Sera, il direttore sportivo Igli Tare avrebbe messo nel mirino Adam Marušić, profilo che conosce molto bene grazie alla lunga esperienza del montenegrino nella Capitale. L’esterno biancoceleste rappresenta una delle opportunità più interessanti del mercato invernale, soprattutto per un club che punta a rinforzarsi senza operazioni eccessivamente onerose.

L’interesse del Milan si inserisce perfettamente nella strategia rossonera di gennaio, orientata verso giocatori esperti, duttili e con costi contenuti. Marušić, infatti, è in scadenza di contratto con la Lazio, condizione che permette al club di via Aldo Rossi di trattare da una posizione favorevole: sia per un eventuale arrivo immediato a cifre ridotte, sia in ottica di un possibile ingaggio a parametro zero per il 2026. Il montenegrino risponde inoltre all’identikit ideale per Massimiliano Allegri, che apprezza profili affidabili e versatili: Marušić può giocare su entrambe le fasce e garantirebbe stabilità in un reparto che ha visto alternarsi Tomori, Gabbia e il giovane De Winter.

Le riflessioni di Tare sono in pieno svolgimento. Il dirigente sta valutando con attenzione i vantaggi dell’operazione, consapevole che l’arrivo di un giocatore già pronto come Marušić permetterebbe al Milan di concentrare il grosso del budget su altri obiettivi più costosi, come un difensore centrale del calibro di Skriniar o Kim, o su un eventuale rinforzo offensivo qualora Nkunku dovesse lasciare il club.

