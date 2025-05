Calciomercato Lazio, le ultime su Ibrahimovic, Provstgaard e Belahyane: ecco gli aggiornamenti

Condividi via email

Calciomercato Lazio, ecco quali sono i progetti dei biancocelesti per il futuro di alcuni componenti della rosa di Baroni: le ultime

I biancocelesti stanno già valutando quali saranno i componenti della propria rosa che andranno ceduti nell’imminente finestra di calciomercato Lazio estiva. tra questi alcuni nomi caldi sono quelli di Ibrahimovic, Provstgaard e Belahyane.

Non si può dire che questi giocatori si siano dimostrati irresistibili ma potrebbero aver una seconda chance. Infatti, stando a quanto riportato da l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Provstgaard e Belahyane sembra che rimarranno nella capitale mentre per quanto riguarda l’attaccante dal nome d’arte, invece, si va verso un non riscatto dal Bayern Monaco.