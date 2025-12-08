Calciomercato Lazio, si valuta la cessione di Guendouzi! Non solo il Sunderland sul francese: un altro club in attesa di conoscere il destino del giocatore

Calciomercato Lazio, si valuta la cessione di Guendouzi! Non solo il Sunderland sul francese: un altro club in attesa di sviluppi

La Lazio deve prima vendere per poter acquistare e, con un mercato invernale impostato a saldo zero, ogni cessione potrà aprire la porta a nuovi innesti. Tra i candidati a lasciare Roma c’è Matteo Guendouzi, uno dei pochi giocatori in rosa con una valutazione elevata e in grado di garantire una plusvalenza utile a finanziare eventuali operazioni in entrata.

L’interesse nei confronti del francese non manca. Nelle scorse settimane si era parlato con insistenza di un possibile trasferimento in Premier League, in particolare al Sunderland di Régis Le Bris, tecnico che conosce bene Guendouzi dai tempi del Lorient. Lo stesso allenatore aveva alimentato le voci dichiarando: «Abbiamo ancora contatti con i giocatori e Guendouzi è uno di questi».

La Lazio valuta il centrocampista circa 30 milioni di euro, cifra che renderebbe appetibile l’operazione anche per un altro club interessato: il Marsiglia. L’OM, infatti, segue da vicino l’evoluzione della trattativa perché detiene il 10% sulla futura rivendita del giocatore, una percentuale che renderebbe estremamente vantaggiosa una sua cessione.

Con gennaio alle porte, tutto resta possibile. Se da un lato la Lazio studia come sostituire un’eventuale partenza di peso, dall’altro il Marsiglia osserva attentamente, pronto a beneficiare economicamente da un trasferimento che potrebbe presto tornare d’attualità.