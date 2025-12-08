 Calciomercato Lazio, su Guendouzi anche un altro club!
Connect with us

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, si valuta la cessione di Guendouzi! Non solo il Sunderland sul francese: un altro club in attesa di conoscere il destino del giocatore

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, un club di Premier ha messo gli occhi su Guendouzi: i possibili scenari

Calciomercato Ultimissime Lazio

Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Calciomercato News

Rinnovo Basic, da riserva a titolare intoccabile: in casa Lazio si studia la mossa per bloccare il centrocampista! Le novità sul suo contratto

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, gennaio alle porte: anche Castellanos tra i possibili partenti! L'argentino richiesto in Brasile potrebbe lasciare la Capitale

Calciomercato

Calciomercato Lazio, si valuta la cessione di Guendouzi! Non solo il Sunderland sul francese: un altro club in attesa di conoscere il destino del giocatore

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Guendouzi Lazio
As Roma 21/09/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Calciomercato Lazio, si valuta la cessione di Guendouzi! Non solo il Sunderland sul francese: un altro club in attesa di sviluppi

La Lazio deve prima vendere per poter acquistare e, con un mercato invernale impostato a saldo zero, ogni cessione potrà aprire la porta a nuovi innesti. Tra i candidati a lasciare Roma c’è Matteo Guendouzi, uno dei pochi giocatori in rosa con una valutazione elevata e in grado di garantire una plusvalenza utile a finanziare eventuali operazioni in entrata.

L’interesse nei confronti del francese non manca. Nelle scorse settimane si era parlato con insistenza di un possibile trasferimento in Premier League, in particolare al Sunderland di Régis Le Bris, tecnico che conosce bene Guendouzi dai tempi del Lorient. Lo stesso allenatore aveva alimentato le voci dichiarando: «Abbiamo ancora contatti con i giocatori e Guendouzi è uno di questi».

La Lazio valuta il centrocampista circa 30 milioni di euro, cifra che renderebbe appetibile l’operazione anche per un altro club interessato: il Marsiglia. L’OM, infatti, segue da vicino l’evoluzione della trattativa perché detiene il 10% sulla futura rivendita del giocatore, una percentuale che renderebbe estremamente vantaggiosa una sua cessione.

Con gennaio alle porte, tutto resta possibile. Se da un lato la Lazio studia come sostituire un’eventuale partenza di peso, dall’altro il Marsiglia osserva attentamente, pronto a beneficiare economicamente da un trasferimento che potrebbe presto tornare d’attualità.

Related Topics:

News

baltrip reyes lazio women baltrip reyes lazio women
Lazio Women2 ore ago

Serie A Women, biglietti Lazio Parma: al via la vendita dei tagliandi! Tutte le informazioni per assistere al match della nona giornata di campionato

Serie A Women, biglietti Lazio Parma: al via la vendita dei tagliandi! Tutte le informazioni per assistere al match della...
Guendouzi Lazio
As Roma 21/09/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi
Guendouzi Lazio
As Roma 21/09/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi
Calciomercato2 ore ago

Calciomercato Lazio, si valuta la cessione di Guendouzi! Non solo il Sunderland sul francese: un altro club in attesa di conoscere il destino del giocatore

Calciomercato Lazio, si valuta la cessione di Guendouzi! Non solo il Sunderland sul francese: un altro club in attesa di...
oristanio parma oristanio parma
News5 ore ago

Parma, caso Oristanio in vista della Lazio? Il trequartista crociato entra in campo al 75′, ma esce prima della fine della partita! Ecco cosa è successo

Parma, caso Oristanio in vista della Lazio? Il trequartista entra al 75′, ma viene richiamato in panchina prima della fine...

video

marchisio marchisio
Hanno Detto2 mesi ago

Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO

Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.