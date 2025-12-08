Calciomercato
Calciomercato Lazio, un club di Premier ha messo gli occhi su Guendouzi: i possibili scenari
La Lazio si prepara alla sessione invernale di calciomercato con un vincolo preciso: prima dovrà cedere, poi potrà acquistare. La società biancoceleste sembra destinata a operare a saldo zero, con entrate possibili solo dopo eventuali uscite. Maurizio Sarri è stato chiaro: non servono acquisti di quantità, ma interventi mirati che possano realmente migliorare il gruppo. Il tecnico toscano non intende abbassare il livello della rosa, ma piuttosto consolidarla, e per questo un sacrificio importante non potrà avvenire senza avere già pronto un sostituto all’altezza.
Tra i possibili partenti figura Matteo Guendouzi, centrocampista francese considerato un elemento cardine nello scacchiere di Sarri. La sua valutazione economica, tra le più alte della rosa, renderebbe possibile un reinvestimento sul mercato. Nelle scorse settimane si erano diffuse voci insistenti su un suo trasferimento in Premier League, con particolare riferimento al Sunderland di Régis Le Bris, allenatore che lo aveva già allenato ai tempi del Lorient. Lo stesso tecnico aveva alimentato le indiscrezioni confermando di mantenere contatti con il giocatore.
Al momento le voci si sono raffreddate, ma con l’avvicinarsi di gennaio la situazione potrebbe riaccendersi. La Lazio chiede circa 30 milioni di euro per lasciar partire Guendouzi, cifra che permetterebbe di pianificare nuovi innesti. Non solo i biancocelesti, però, guardano con interesse alla trattativa: anche il Marsiglia, ex club del francese, seguirebbe con attenzione l’evolversi della vicenda, visto che detiene il 10% sulla futura rivendita. Un dettaglio che la Lazio dovrà considerare, mentre il mercato si avvicina e le strategie prendono forma.
