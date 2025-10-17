Calciomercato Lazio, molte squadre estere interessate a Gila. La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Gila nel mirino della Premier League, Chelsea e Brighton interessate

Il calciomercato Lazio entra nel vivo anche per quanto riguarda il reparto difensivo. Tra i nomi al centro delle attenzioni in casa biancoceleste c’è quello di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, attualmente sotto contratto con la Lazio fino al 2027. Nonostante la lunga durata del suo accordo con il club capitolino, le voci su un possibile addio si fanno sempre più insistenti.

Secondo quanto riportato dal giornalista scozzese Pete O’Rourke, esperto di trattative internazionali, ci sarebbero due club inglesi fortemente interessati a Gila: si tratta del Chelsea e del Brighton. Entrambe le squadre della Premier League starebbero monitorando con attenzione la situazione del centrale spagnolo, che si è distinto per solidità, intelligenza tattica e affidabilità durante la gestione tecnica di Maurizio Sarri.

Proprio Sarri aveva puntato molto su di lui nella scorsa stagione, ritenendolo una risorsa importante in una difesa che spesso ha dovuto fare i conti con infortuni e rotazioni. Gila ha risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa, dimostrando grande maturità nonostante la giovane età. Tuttavia, il suo rinnovo di contratto è attualmente in stand-by, e questa incertezza potrebbe aprire le porte a una cessione già nella finestra invernale di gennaio.

Il calciomercato Lazio, quindi, potrebbe dover affrontare una decisione importante: trattenere il giocatore, considerato una valida alternativa in difesa, oppure cedere alla corte della Premier League, magari incassando una cifra significativa da reinvestire sul mercato. Non è escluso che Lotito e la dirigenza stiano valutando anche possibili sostituti, nel caso in cui la trattativa per il prolungamento non dovesse andare in porto.

Per ora, da Formello non trapelano conferme ufficiali, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive. Il Chelsea, alla ricerca di rinforzi difensivi per colmare alcune lacune evidenziate in questo avvio di stagione, potrebbe affondare il colpo già a gennaio. Anche il Brighton, noto per la sua attenzione ai giovani talenti, sembra pronto a fare un’offerta concreta.

Il futuro di Gila è quindi uno dei nodi principali del calciomercato Lazio: cessione o rinnovo? La risposta potrebbe arrivare molto presto.

