Gila Lazio, cessione a gennaio? E’ finito nel mirino di quelle due inglesi

Gila Lazio, possibile addio a gennaio: Chelsea e Brighton sulle tracce del difensore spagnolo. Lotito spera di riuscire a trattenerlo

Il nome di Mario Gila è uno dei più caldi in casa Lazio in vista del prossimo mercato invernale. Il difensore spagnolo, arrivato a Roma dal Real Madrid nel 2022, potrebbe infatti essere tra i protagonisti delle prossime trattative. Nonostante l’ottimo rendimento mostrato quando chiamato in causa e la grande stima che Maurizio Sarri nutre nei suoi confronti, il futuro di Gila alla Lazio non appare del tutto scontato.

La motivazione non è di natura tecnica: Sarri considera Gila una pedina affidabile, capace di garantire solidità e concentrazione in ogni circostanza. Tuttavia, la società biancoceleste si trova di fronte a una riflessione economica importante. Il contratto del giocatore scade nel 2027, ma i colloqui per un rinnovo si sono complicati. In un momento in cui la Lazio deve anche pensare a rinforzare altri reparti, una possibile cessione di Mario Gila rappresenterebbe una risorsa preziosa per le casse del club.

Il valore di mercato del difensore è in crescita, e proprio questo sta attirando l’attenzione di diversi club, in Italia e all’estero. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista scozzese Pete O’Rourke, le principali pretendenti sarebbero Chelsea e Brighton, due squadre della Premier League alla ricerca di profili giovani e affidabili per rinforzare il reparto arretrato.

Il Brighton, in particolare, aveva già manifestato interesse durante la scorsa sessione estiva. Il club inglese aveva bussato alle porte di Formello, ma la Lazio – impegnata in un mercato d’ingresso complicato – aveva deciso di respingere ogni offerta, ritenendo Gila un elemento fondamentale per la profondità della rosa. Adesso, però, lo scenario potrebbe cambiare: con gennaio alle porte e la possibilità di reinvestire il ricavato su altri obiettivi, la società biancoceleste potrebbe valutare una cessione, se dovesse arrivare una proposta congrua.

L’eventuale addio di Gila dalla Lazio non sarebbe comunque indolore. Il difensore ha conquistato tifosi e compagni con la sua serietà, il senso tattico e la disponibilità al sacrificio. Ma il calcio moderno impone scelte difficili, e il mercato di gennaio potrebbe segnare un punto di svolta. Resta da capire se la Lazio deciderà di monetizzare subito o se preferirà trattenere il giocatore fino a fine stagione. Una cosa è certa: il futuro di Mario Gila sarà uno dei temi più seguiti nelle prossime settimane.