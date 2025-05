Calciomercato Lazio, Gila prossimo alla cessione in Premier League! Le ultime sul difensore spagnolo

Condividi via email

Calciomercato Lazio, bomba per i biancocelesti! Gila sempre più vicino all’addio: la Premier League aspetta lo spagnolo

La Lazio non disputerà coppe europee nella prossima stagione, una delusione incredibile per i supporters biancocelesti che, nella prima metà di stagione, avevano pregustato il sapore di una squadra che giocava a calcio molto bene e che sembrava poter puntare addirittura alla coppa nobile.

Tuttavia le cose sono cambiate ed ora è il momento di agire sul fronte calciomercato Lazio. Da qui servirà trovare dei proventi per agire nella finestra estiva e, una delle cessioni più probabili, sembra essere quella di Gila.

Stando infatti alle parole de Il Messaggero infatti il giocatore sembra essere promesso sposo al Chelsea che dovrà però alzare la propria offerta da 35 milioni. Metà della cifra di tale accordo sarà da destinare al Real Madrid. Ecco il commento del quotidiano che ha fatto luce anche sulla situazione di Tavares, Pellegrini e Romagnoli:

«Gila sarà ceduto (ma il Chelsea deve alzare l’offerta da 35 milioni), non sarà facile far tornare Romagnoli indietro. Serve almeno un centrale e un terzino sinistro perché Luca Pellegrini andrà via e Tavares è troppo anarchico».