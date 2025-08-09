Calciomercato Lazio, un difensore biancoceleste lascia il club? Si va verso l’addio, le ultime

Calciomercato Lazio, un difensore biancoceleste lascia il club? Si va verso l’addio, le ultimissime sul club capitolino

Il destino di Samuel Gigot, possente difensore centrale francese classe 1993, sembra ormai scritto: la sua permanenza alla Lazio appare sempre più improbabile. Fuori dai radar di Maurizio Sarri, il giocatore è fermo dal 22 luglio a causa di un persistente problema alla schiena e non rientra nei piani tattici dell’allenatore biancoceleste, da sempre orientato verso un calcio propositivo e difensori capaci di impostare dal basso.

Un arrivo promettente, un adattamento mancato

Sbarcato a Roma con grandi aspettative, Gigot non è riuscito a trovare spazio nel sistema di gioco di Sarri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrale continua ad allenarsi in solitaria nelle strutture del club, lontano dal gruppo squadra. A tenerlo informato è il club manager Angelo Bianchi, che comunica con lui in francese per agevolare il dialogo in vista di una possibile uscita.

Interesse dal Medio Oriente: Dubai e Qatar alla finestra

Il profilo di Gigot ha attirato l’attenzione di alcune squadre del Medio Oriente, in particolare da Dubai e dal Qatar. L’interesse è concreto e, secondo le indiscrezioni, un’offerta tra i 3 e i 4 milioni di euro potrebbe convincere la Lazio a lasciarlo partire. Una cifra che consentirebbe al club di liberarsi di un ingaggio non più funzionale e reinvestire su profili più adatti al progetto tecnico.

Mercato in uscita: la Lazio cerca soluzioni

La situazione di Gigot è uno dei dossier aperti nel mercato in uscita della Lazio. Con l’inizio del campionato alle porte, la dirigenza è al lavoro per snellire la rosa e trovare una sistemazione ai giocatori fuori dal progetto. L’eventuale addio del difensore francese potrebbe aprire nuovi scenari, sia sul piano economico che tattico, per una squadra che punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.