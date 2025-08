Calciomercato Lazio, il futuro di quel calciatore è in bilico: la richiesta del club e le incognite sul mercato

Calciomercato Lazio, il futuro di quel difensore biancoceleste ora è in bilico: c’è la richiesta del club e le incognite sul mercato. Ultime

L’infortunio di Patric Gabarrón, difensore centrale spagnolo classe ’93, non sembra destinato a influenzare il futuro di Samuel Gigot, roccioso difensore francese ex Marsiglia. Patric, reduce da un’operazione che lo ha tenuto fuori dai campi nella seconda parte della stagione, ha subito un nuovo contrattempo fisico: uno stiramento che lo costringerà a saltare l’intera fase di preparazione estiva e a rientrare a campionato già avviato.

Nonostante le difficoltà nel reparto difensivo, Gigot resta tra i nomi in uscita. Il centrale francese, arrivato in Serie A con grandi aspettative, potrebbe essere escluso dalla lista ufficiale per il campionato, a causa di un ingaggio ritenuto eccessivo dalla società biancoceleste. La dirigenza sta valutando l’ipotesi di cessione per alleggerire il bilancio, in particolare rispetto al rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi, stimato attorno all’80% per il prossimo mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nelle ultime ore si sono registrati i primi contatti tra la Lazio e alcuni club della penisola araba. Il club capitolino avrebbe fissato il prezzo per il cartellino di Gigot tra i 3 e i 4 milioni di euro, cifra ritenuta accessibile per molte società del Medio Oriente alla ricerca di profili esperti e strutturati.

Con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione, il caso Gigot rappresenta uno dei dossier più delicati per il direttore sportivo Angelo Fabiani, chiamato a trovare un equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità economica. Il futuro del difensore potrebbe decidersi già nelle prossime settimane, tra strategie di mercato e valutazioni tecniche da parte del nuovo allenatore Maurizio Sarri, ex tecnico di Juve e Napoli, noto per il suo approccio difensivo rigoroso.