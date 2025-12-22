Calciomercato Lazio, focus sui terzini: biancocelesti a lavoro per rafforzare le corsie laterali difensive tra sessione invernale e quella estiva

In casa Lazio si prepara una vera e propria rivoluzione sulle corsie laterali, soprattutto in difesa. Non sarà un cambiamento immediato e completo già a gennaio, ma tra la sessione invernale e quella estiva il club biancoceleste dovrà necessariamente intervenire per rinnovare il parco terzini. Al momento, però, ogni discorso è congelato in attesa del verdetto della Commissione di controllo sul mercato, che condizionerà anche i temi legati ai rinnovi contrattuali.

Sul fronte destro, Elseid Hysaj è destinato a salutare a fine stagione, essendo in scadenza di contratto. Più delicata la posizione di Adam Marusic: il terzino vuole restare alla Lazio, ma la sua permanenza non è scontata. Ogni decisione, come detto, è rimandata a dopo il verdetto federale. I matrimoni si fanno in due, e anche in questo caso servirà un allineamento di vedute tra club e giocatore.

Sempre sulla destra, il nome che resta in piedi sul taccuino della dirigenza è quello di Anton Gaaei dell’Ajax, profilo seguito già in passato. Nelle ultime ore, però, si fanno più insistenti le voci legate a Davide Calabria, ex capitano del Milan e oggi al Panathinaikos, che sarebbe stato offerto ai biancocelesti come possibile occasione di mercato.

A sinistra, invece, la situazione potrebbe cambiare già a gennaio. Nuno Tavares ha le valigie in mano: è rimasto in panchina nelle ultime due partite e il suo futuro sembra ormai lontano da Formello. Come riporta Il Messaggero, il suo entourage si sta muovendo per strappare almeno 15 milioni di euro dall’Al-Ittihad, allenato dall’ex biancoceleste Sérgio Conceição. Da segnalare che il 35% della cifra andrà riconosciuto all’Arsenal, in base agli accordi sulla rivendita.

In caso di addio del portoghese, restano in piedi le piste che portano a Aaron Martin del Genoa e a Luca Netz del Borussia Mönchengladbach.

