Calciomercato Lazio, nome nuovo per la fascia sinistra: Sarri aspetta il sostituto di Nuno Tavares. Le ultime sul club biancoceleste

Calciomercato Lazio, i biancocelesti restano molto attivi per rinforzare la rosa. C’è un nome nuovo per la fascia sinistra. Ecco tutti i dettagli

Il calciomercato della Lazio si avvicina a un momento cruciale, con gennaio che si preannuncia come una finestra decisiva per rinforzare la rosa e correggere alcune lacune evidenziate nella prima parte della stagione. Nei prossimi giorni, infatti, la Commissione dovrà dare l’ok definitivo sulle modalità operative del club biancoceleste. Salvo sorprese, la Lazio potrà intervenire sul mercato solamente a saldo zero, il che significa che ogni ingresso dovrà essere bilanciato da una cessione. Questo vincolo sta già condizionando le strategie della società, in particolare per quanto riguarda le corsie esterne, da sempre un punto debole della squadra.

Un nodo centrale del calciomercato della Lazio riguarda la fascia sinistra, dove Nuno Tavares potrebbe salutare la Capitale. L’esterno portoghese non è riuscito a trovare continuità con Sarri e, dopo un avvio di stagione altalenante, le possibilità di permanenza si riducono drasticamente. Tavares ha saltato diverse gare per motivi fisici e tattici, e la sua partenza rappresenterebbe un’occasione per la Lazio di reinvestire la risorsa in un profilo più funzionale alle esigenze dell’allenatore. Al momento, la società sta valutando attentamente le alternative, considerando sia giovani emergenti sia giocatori più esperti capaci di garantire equilibrio e qualità sulla fascia.

Oltre alla sinistra, il calciomercato della Lazio vedrà attenzione anche per il centrocampo e il ruolo di vice-Zaccagni. La rosa attuale necessita di un rinforzo in grado di garantire maggiore profondità e opzioni tattiche a Sarri, che punta a mantenere alto il livello competitivo della squadra fino a fine stagione. Tra i nomi in lista, spiccano Samardzic e Brescianini, con il primo che sembra essere il profilo preferito dall’allenatore per le caratteristiche tecniche e la capacità di inserirsi negli schemi di gioco già collaudati.

La strategia biancoceleste per il mercato invernale sarà quindi improntata alla prudenza: ogni operazione dovrà essere attentamente ponderata, bilanciando entrate e uscite e cercando di non compromettere l’equilibrio economico del club. La volontà di Sarri è chiara: intervenire in modo mirato per migliorare la squadra senza rivoluzionarla, puntando su giocatori capaci di integrarsi subito e dare un contributo concreto.

Gennaio sarà dunque un mese decisivo per il calciomercato della Lazio, non solo per il rafforzamento immediato della rosa, ma anche per delineare le prospettive future del progetto tecnico. Le scelte della società influenzeranno direttamente le possibilità di raggiungere gli obiettivi stagionali e garantiranno a Sarri le armi necessarie per proseguire il lavoro iniziato in estate.