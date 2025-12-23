Calciomercato Lazio, Fabiani incontra quel grande procuratore per trattare per questi giocatori - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: incontro tra Fabiani e Riso per Cataldi, Rovella e nuovi profili

Il Calciomercato Lazio potrebbe entrare in una fase di valutazione più concreta, grazie all’incontro tra il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani e l’agente Beppe Riso, rappresentante di Danilo Cataldi e Nicolò Rovella. L’appuntamento, secondo quanto riportato dal Messaggero, aveva due obiettivi principali: fare il punto sull’andamento stagionale dei due centrocampisti e discutere eventuali strategie di mercato qualora la finestra invernale si sbloccasse.

L’incontro ha confermato quanto spesso riportato nei giorni scorsi: gran parte del Calciomercato Lazio ruota attorno alle operazioni legate all’entourage di Riso. Cataldi, ormai punto di riferimento del centrocampo biancoceleste, e Rovella, giovane talento di prospettiva, sono stati al centro del confronto, con Fabiani che ha voluto analizzare con attenzione le possibili mosse sia sul piano tecnico che economico.

Oltre ai suoi assistiti principali, Riso ha portato sul tavolo della Lazio altri due nomi di interesse: Marco Brescianini e Daniel Maldini. Entrambi di proprietà dell’Atalanta, rappresentano due profili giovani con caratteristiche interessanti per la mediana e il reparto offensivo. Per Brescianini, la Dea valuterebbe una cessione a titolo definitivo, mentre per Maldini sarebbe più probabile un prestito con possibilità di rientro a fine stagione. Entrambe le operazioni restano comunque subordinate all’ok definitivo della Lazio e alla disponibilità di Fabiani a inserirsi concretamente sul mercato.

Il discorso, quindi, è più che altro preliminare: si tratta di sondare possibilità e valutare i giocatori in vista di eventuali trattative future. Senza il via libera ufficiale a operare, ogni ipotesi resta puramente teorica, ma l’incontro tra Fabiani e Riso dimostra come la società voglia muoversi con anticipo per non farsi trovare impreparata.

Il Calciomercato Lazio si muove quindi tra conferme, valutazioni tecniche e possibili innesti, con particolare attenzione ai profili che potrebbero rinforzare la rosa senza stravolgerla. Nei prossimi giorni si capirà se l’interesse per Brescianini e Maldini potrà trasformarsi in trattativa concreta o se la società deciderà di concentrarsi esclusivamente sui propri giocatori di punta, Cataldi e Rovella.

