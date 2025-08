Calciomercato Lazio, Fabiani interviene: «Non cediamo nessuno, ma aspetto indicazioni da Sarri su…». Le dichiarazioni del ds biancoceleste

l direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, interviene per fare chiarezza sulla strategia del club in questa complessa sessione di calciomercato. In una dichiarazione rilasciata al quotidiano Il Tempo, il dirigente biancoceleste ha tracciato una linea netta, ponendo fine alle speculazioni su possibili cessioni eccellenti e definendo con precisione i ruoli e le responsabilità in vista della chiusura della rosa.

La dichiarazione del direttore sportivo Angelo Fabiani

Fabiani ha affidato al quotidiano romano un messaggio breve ma estremamente significativo, che riassume la posizione della società sia sul fronte delle entrate che su quello, più caldo, delle uscite. Ecco le sue parole:

«La squadra? Come detto non cediamo nessuno, il progetto va avanti, il gruppo cresce. Ora aspetto solo le indicazioni di Sarri sui giocatori che resteranno fuori dalla lista».

«Non cediamo nessuno»: una linea dettata dal mercato bloccato

La prima, fondamentale affermazione del ds (“non cediamo nessuno”) è una conseguenza diretta della situazione attuale della Lazio, che non può operare sul mercato in entrata. Con l’impossibilità di acquistare sostituti fino a gennaio, cedere un big diventerebbe un autogol tecnico. La dichiarazione di Fabiani serve quindi a rassicurare l’ambiente e a confermare la volontà di dare continuità al progetto, mantenendo intatta l’ossatura della squadra a disposizione di Sarri. “Il progetto va avanti, il gruppo cresce” è un messaggio di stabilità e fiducia.

La palla a Sarri per i tagli: i nomi in bilico

Se i titolari sono blindati, la rosa va comunque sfoltita. La seconda parte della dichiarazione di Fabiani è altrettanto importante: sposta la piena responsabilità delle scelte tecniche sull’allenatore. Sarà Maurizio Sarri, e solo lui, a decidere quali giocatori non rientrano nel progetto e dovranno essere tagliati dalla lista definitiva per il campionato. Una decisione che riguarda da vicino i giocatori in bilico, come Basic e Gigot, e che risolverà il ballottaggio in attacco tra Cancellieri e Noslin. Fabiani attende le indicazioni del suo tecnico, prima di procedere con le operazioni in uscita.