Calciomercato Lazio, Fabiani ha già nel mirino un nuovo grande talento per la squadra biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Fabiani aveva puntato Madjo, talento del Metz per il futuro

Il calciomercato Lazio non si ferma mai, anche nei momenti di transizione. Prima del blocco imposto al mercato e dell’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, a Formello si lavorava già per costruire una rosa futuribile e competitiva. Il direttore sportivo Fabiani, sempre attento ai giovani talenti internazionali, aveva individuato un profilo particolarmente interessante per il reparto offensivo: Brian Madjo, promettente attaccante del Metz.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio aveva studiato con attenzione il giocatore, considerandolo un investimento a lungo termine. Madjo, classe 2009, è uno dei prospetti più seguiti del calcio francese. Promosso recentemente in prima squadra dal Metz dopo un percorso brillante nelle giovanili, il giovane centravanti ha già collezionato quattro presenze nella Ligue 1, dimostrando grande personalità e qualità non comuni per la sua età.

Nato a Enfield, in Inghilterra, ma cresciuto calcisticamente tra Lussemburgo e Francia, Madjo è un attaccante moderno: 193 centimetri di potenza, esplosività e tecnica, un mix che lo rende un profilo appetibile per molte squadre europee. Il suo stile di gioco unisce forza fisica e mobilità, qualità che Fabiani aveva ritenuto perfette per il progetto della Lazio del futuro.

Il piano iniziale del club biancoceleste era quello di bloccare il giovane talento e inserirlo gradualmente in un percorso di crescita a Formello, seguendo una strategia simile a quella adottata in passato per altri prospetti internazionali. Tuttavia, con l’arrivo di Sarri e la situazione di classifica attuale, le priorità della società sono cambiate.

Il tecnico toscano, infatti, ha esigenze più immediate: la Lazio deve rinforzarsi con giocatori già pronti, in grado di incidere da subito e dare solidità a una squadra che punta a risalire in zona Europa. Per questo motivo, l’operazione Madjo è stata momentaneamente accantonata, pur restando nel taccuino di Fabiani come possibile colpo per il futuro.

Il nome di Madjo, comunque, non è sparito dai radar del calciomercato Lazio. Gli scout biancocelesti continueranno a seguirne i progressi in Francia, consapevoli che il talento del Metz potrebbe diventare un’occasione importante nei prossimi mesi. Un investimento di prospettiva, coerente con la volontà della Lazio di costruire una squadra capace di coniugare presente e futuro.

