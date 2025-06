Calciomercato Lazio, le idee di Fabiani su Floriani Mussolini e sul destino del giocatore in biancoceleste: le ultime

Calciomercato Lazio, tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti e sul futuro dell’esterno Floriani Mussolini nella prossima stagiona di Serie A

Sono molte le idee dei biancocelesti in vista della prossima sessione di calciomercato Lazio dove spuntano diversi nuovi nomi per il primo Club della capitale. In primis, stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport, Floriani Mussolini potrebbe rimanere in biancocelesti.

Il giovane classe 2003, ha vissuto una stagione brillante e di grande crescita con la Juve Stabia, dove è stato riscattato dai campani e successivamente controriscattato dai capitolini.

L’esterno svolgerà le visite mediche insieme ai compagni per poi attendere la decisione definitiva sul proprio futuro. Il suo contratto scadrà nel 2027, e la società potrebbe anche valutare un adeguamento economico in base alle sue performance in Serie A.