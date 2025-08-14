Calciomercato Lazio, occhi su Elmas: ma è duello serrato con Torino e Napoli per il centrocampista

Calciomercato Lazio, Elmas conteso tra altri due Club di Serie A: il punto sulla trattativa per il giocatore macedone

In casa Lazio, la dirigenza continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, e tra i nomi attenzionati c’è anche quello di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone del Lipsia, ex protagonista con il Napoli campione d’Italia, è un profilo che piace per la sua polivalenza e capacità di adattarsi a più ruoli.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Stampa, la concorrenza è forte. Sul giocatore, infatti, si stanno muovendo anche Torino e Napoli, pronti a sfidarsi per riportarlo in Serie A. La posizione del club tedesco, però, è chiara: Elmas partirà solo in caso di cessione a titolo definitivo, scartando l’ipotesi di un prestito inizialmente valutato da tutte le pretendenti.

Il Lipsia ha stabilito inoltre che ogni possibile evoluzione potrà avvenire soltanto dopo il 20 agosto, data in cui verranno definiti gli ultimi movimenti in entrata.

Per la Lazio, l’eventuale arrivo di Elmas rappresenterebbe un’aggiunta di qualità e imprevedibilità alla mediana, in grado di alzare il tasso tecnico della squadra e offrire a Maurizio Sarri un’arma tattica in più. La sfida con Torino e Napoli è apertissima e si preannuncia intensa fino agli ultimi giorni di mercato.