Calciomercato Lazio, e se il giocatore sacrificato potrebbe essere quel fuoriclasse? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il West Ham piomba su Castellanos: il club riflette sul futuro dell’argentino

Il nome di Valentín Castellanos torna al centro del calciomercato Lazio, nonostante il recente infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno due mesi. L’attaccante argentino, arrivato nella Capitale nell’estate del 2023, è finito nel mirino del West Ham, pronto a sondare il terreno per un possibile affare in vista della sessione invernale.

La situazione di Castellanos è tutt’altro che semplice. Dopo un’annata di ambientamento tra alti e bassi, il centravanti ex Girona non è riuscito a conquistarsi la maglia da titolare in pianta stabile, ma ha comunque mostrato lampi di qualità e grande spirito di sacrificio. Ora, però, l’infortunio rischia di rallentare ulteriormente il suo percorso di crescita, aprendo nuove riflessioni in casa Lazio.

Il club biancoceleste, con le mani legate dal blocco del mercato imposto dalla Covisoc, dovrà necessariamente vendere prima di acquistare. In questo contesto, l’eventuale cessione di Castellanos rappresenterebbe un’importante opportunità per fare cassa. La Lazio valuta il suo cartellino intorno ai 35 milioni di euro, cifra che il West Ham potrebbe considerare, alla luce delle buone prestazioni dell’argentino in Liga e del suo profilo internazionale.

Nonostante lo stop fisico, l’interesse degli Hammers dimostra che il giocatore mantiene un buon mercato, soprattutto in Premier League, dove fisicità e aggressività sono doti molto apprezzate. La sua partenza, però, comporterebbe inevitabilmente un movimento in entrata nel reparto offensivo, visto che Maurizio Sarri ha già chiesto rinforzi per gennaio, soprattutto in attacco.

Il calciomercato Lazio si prepara dunque a una fase decisiva. Il futuro di Castellanos potrebbe rappresentare una chiave strategica per sbloccare nuove operazioni: in caso di cessione, la dirigenza si muoverebbe immediatamente per individuare una nuova prima punta, più adatta alle esigenze tattiche del tecnico toscano.

Nel frattempo, la società resta in attesa di sviluppi concreti, monitorando l’evoluzione delle condizioni fisiche dell’attaccante e gli eventuali passi ufficiali del West Ham. Il mercato di gennaio si avvicina, e con esso nuove decisioni cruciali per la Lazio e per il futuro di Castellanos.

