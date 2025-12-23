Calciomercato Lazio, Dragusin è un sogno per la squadra biancoceleste. Trattativa in corso? La situazione attuale

Dragusin sogno biancoceleste: tra rilancio e ambizione. la situazione attuale in ottica calciomercato

Il Calciomercato Lazio potrebbe presto arricchirsi di una suggestione affascinante, legata a un possibile ritorno in Italia di Radu Dragusin. Nelle ultime ore, infatti, stanno circolando indiscrezioni che vedrebbero il difensore rumeno lontano dal Tottenham, club che lo ha acquistato circa un anno e mezzo fa. In un contesto complesso, segnato anche dal possibile blocco del mercato imposto dalla Lega, a Formello si riflette su eventuali opportunità: perché non pensarci seriamente?

Dragusin rappresenterebbe un segnale chiaro di ambizione. Classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Juventus ed esploso con la maglia del Genoa, il centrale è stato acquistato dagli Spurs per una cifra importante, circa 30 milioni di euro, poi divisi tra il Grifone e i bianconeri. Tuttavia, la sua esperienza in Premier League non è stata semplice. Poco dopo l’approdo a Londra, infatti, il difensore è stato fermato da un grave infortunio: la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Ora, però, la situazione sembra finalmente in miglioramento. Dragusin è tornato ad allenarsi con continuità e nell’ultima gara di Premier League è arrivata anche la prima convocazione in panchina. Un segnale incoraggiante per un giocatore che ha grande voglia di rilanciarsi e tornare protagonista. Resta da capire se il Tottenham vorrà puntare su di lui nella seconda parte della stagione oppure valutare una possibile uscita.

Ed è qui che il Calciomercato Lazio potrebbe entrare in gioco. Considerando la svalutazione naturale dopo l’infortunio, un’operazione a titolo definitivo appare complessa, ma una formula in prestito con diritto o obbligo di riscatto legato alle presenze e alle condizioni fisiche potrebbe essere una soluzione percorribile. In Italia Fiorentina e Roma avrebbero già fatto qualche sondaggio, ma attenzione anche ai biancocelesti.

Con Maurizio Sarri sempre attento ai profili giovani ma pronti, Dragusin potrebbe rappresentare un’opportunità ideale per rinforzare la difesa e dare profondità alla rosa. In un mercato complicato, certe occasioni meritano almeno una riflessione.

