Calciomercato Lazio, Cristian Diori lascia i biancocelesti: nuovo inizio al Guidonia Montecelio. Il comunicato del club

La Lazio saluta un altro giovane talento del suo settore giovanile. Cristian Diori, promettente attaccante classe 2009, ha ufficialmente lasciato la società biancoceleste per iniziare una nuova avventura con il Guidonia Montecelio 1937 FC, club militante nel campionato Under 17 Serie C.

Chi è Cristian Diori

Cristian Diori è un attaccante rapido e dinamico, noto per la sua velocità e la capacità di creare occasioni da gol. Cresciuto nel vivaio della Lazio, ha mostrato fin da giovanissimo qualità tecniche sopra la media e una spiccata propensione al miglioramento. Il suo nome è diventato familiare tra gli appassionati del calcio giovanile romano grazie a prestazioni di rilievo, tra cui spicca il celebre gol nel derby Under 14 contro la Roma: un tiro a giro dal vertice dell’area che ha fatto esplodere di gioia la tifoseria laziale.

Il trasferimento al Guidonia Montecelio

Il passaggio al Guidonia Montecelio è stato ufficializzato dal club rossoblù con un comunicato che celebra l’arrivo di Diori come un rinforzo importante per la formazione Under 17. Il club sottolinea le doti atletiche e tecniche del giovane, evidenziando il suo spirito competitivo e la voglia di crescere.

Prospettive future

Per Diori, il trasferimento rappresenta un’opportunità per mettersi in mostra in un contesto diverso, dove potrà avere maggiore spazio e responsabilità. Il Guidonia Montecelio, realtà solida del panorama calcistico giovanile laziale, punta a valorizzare il talento del giovane attaccante, inserendolo in un progetto tecnico mirato alla crescita individuale e collettiva.

COMUNICATO – Arrivano i gol per l’Under 17 Serie C del Guidonia Montecelio 1937 Fc con l’attaccante Cristian Diori. Attaccante rapido e veloce, alla continua ricerca del miglioramento, Diori è abituato ad essere uno da copertina come in occasione del suo gol nel derby tra Lazio e Roma della categoria Under 14. Un tiro a giro dal vertice dell’area di rigore che ha fatto impazzire di gioia la sponda laziale, sua ex squadra. Classe 2009, Diori è pronto ad iniziare questa nuova avventura in rossoblù