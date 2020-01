Calciomercato Lazio, dietrofront Barcellona per Bakambu

Sembrava tutto fatto ed invece il Barcellona si è tirato indietro all’ultimo, facendo rimanere Bakambu sul mercato

Prima che scoppiasse il caso Giroud, Cedric Bakambu era stato accostato alla Lazio in quanto la squadra di Inzaghi è in cerca di un altro attaccante.

Una volta virato sulla punta del Chelsea, sul congolese si è catapultato il Barcellona che aveva raggiunto l’accordo ed aveva fatto partire il giocatore da Pechino. Come riporta TuttomercatoWeb.com però, una volta atterrato ad Hong Kong per fare scalo, il calciatore è stato avvisato che l’affare fosse saltato. Bakambu comunque non l’ha presa male, scrivendo su Twitter: «Transfermarkt, cambia il mio storico trasferimenti aggiungendo: ‘Quasi Barcellona‘, per piacere». Quindi ora l’attaccante è tornato in Cina sperando che qualcun altro lo prelevi. La Lazio ci potrebbe pensare non dovesse andare in porto l’affare Giroud.