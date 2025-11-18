Calciomercato Lazio, Sarri punta su Dia e Castellanos! I due attaccanti confermati fino a fine stagione, ma uno scenario potrebbe cambiare le carte in tavola

Calciomercato Lazio, Sarri punta su Dia e Castellanos! I due attaccanti confermati fino a fine stagione, ma c’è una possibilità che cambia tutto

Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Taty Castellanos per il match contro il Lecce, nonostante l’attaccante argentino fosse inizialmente previsto tra i convocati. L’esito negativo degli esami ha confermato che il recupero richiederà più tempo del previsto. Al suo posto, Sarri continuerà a puntare su Boulaye Dia, che rientrerà a Formello giovedì dopo aver disputato gli impegni con la Nazionale del Senegal.

Castellanos e Dia: il piano di Sarri per il reparto offensivo

L’idea di Sarri è quella di proseguire con Dia e Castellanos come coppia di riferimento fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’unico scenario che potrebbe portare alla cessione di Castellanos è rappresentato da un’offerta importante e solo se l’attaccante argentino venisse sostituito da un centravanti pronto, capace di alzare la media gol della squadra. In caso contrario, l’addio dell’ex Girona a gennaio è altamente improbabile.

Le aspettative su Castellanos: Sarri conta sui suoi gol e sulla sua qualità

Sarri è fiducioso che Castellanos possa tornare presto in campo e soprattutto diventare più incisivo. Come ricordato dal tecnico a giugno, l’attaccante ha “più gol in canna”, come ha già dimostrato la scorsa stagione con 14 reti (di cui 10 in campionato). Purtroppo, però, gli infortuni tra febbraio e marzo ne hanno rallentato il rendimento. Il tecnico ha sottolineato che Castellanos ha un’ottima capacità di segnare gol spettacolari, ma che la sua vera forza risiede anche nel suo gioco completo: assist, giocate di qualità e aperture. Sarri sa che la Lazio ha bisogno di tutto questo, non solo dei gol.

LEGGI ANCHE – Castellanos Lazio, brutte notizie in vista del Lecce!