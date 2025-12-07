 Calciomercato Lazio, serve a tutti i costi un centravanti!
Calciomercato Lazio, serve a tutti i costi un centravanti! Quell'indiscrezione non lascia particolari dubbi

Lotito
Dc Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

Calciomercato Lazio, Delio Rossi analizza la sfida con il Bologna e indica le priorità dei biancocelesti per gennaio

Il tema del Calciomercato Lazio si intreccia inevitabilmente con le parole di Delio Rossi, ex allenatore sia dei biancocelesti sia del Bologna, che ha analizzato la sfida tra le due squadre in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Rossi ha preferito non sbilanciarsi su una favorita, sottolineando come entrambe le formazioni arrivino alla partita in ottima forma: “Si affrontano due squadre in salute. Il Bologna sta facendo molto bene, anche se è reduce da una sconfitta. È ormai una realtà importante del nostro calcio. La Lazio invece è partita male, ma adesso ha trovato continuità. Sarà un match equilibrato”.

L’ex tecnico ha poi dedicato parole di grande stima ai due allenatori, riconoscendo il valore dei loro percorsi. Su Sarri ha evidenziato come non sia mai semplice tornare in un ambiente dove si è lasciato un ricordo positivo e riuscire nuovamente a ottenere risultati: un percorso che il tecnico toscano sta portando avanti con personalità. Su Italiano, oggi alla guida del Bologna, Rossi ha rimarcato la crescita costante dell’allenatore, capace di imporsi anno dopo anno grazie a un’idea di gioco chiara e moderna.

Proprio analizzando i valori in campo, Rossi ha inserito un riferimento diretto al Calciomercato Lazio, sottolineando la necessità per i biancocelesti di intervenire nella sessione di gennaio. L’ex allenatore ha ribadito che la Lazio risente molto dell’assenza di un centravanti del livello di Ciro Immobile e che il club dovrà valutare un innesto capace di garantire un peso offensivo maggiore, tema centrale nelle strategie dirigenziali.

In chiusura, Rossi ha indicato anche due profili da tenere d’occhio: Isaksen per la Lazio, giocatore che secondo lui ha espresso solo una parte del suo grande potenziale; e Castro per il Bologna, definito un attaccante completo che deve solo migliorare sotto porta per compiere il salto definitivo.

Le sue considerazioni si collocano perfettamente nel clima del Calciomercato Lazio, sempre più centrale nelle valutazioni del club in vista della finestra invernale.

