Calciomercato Lazio, Dele-Bashiru blindato? Il giocatore piace sia in Serie A che in Premier, ma nessuna apertura

Calciomercato Lazio, Dele-Bashiru potrebbe lasciare i capitolini? Le ultime sul giocatore biancoceleste e sul suo futuro

La Lazio ha deciso di fare muro intorno a Fisayo Dele-Bashiru. Con il mercato in entrata praticamente fermo, a Formello considerano il centrocampista nigeriano un tassello fondamentale per la nuova stagione e un potenziale investimento a lungo termine. L’idea della dirigenza e di Maurizio Sarri è chiara: puntare su di lui, farlo crescere ulteriormente all’interno del sistema biancoceleste e, solo in futuro, valutare eventuali offerte in grado di garantire una plusvalenza significativa. Del resto, appena un anno fa, il classe 2001 è arrivato per circa 5,68 milioni di euro, una cifra che oggi appare già un affare.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i primi segnali di interesse per Dele-Bashiru non sono mancati. In Italia, Juventus e Milan hanno effettuato sondaggi concreti nei mesi scorsi, prima dell’insediamento dei nuovi direttori sportivi Comolli e Tare. Dall’Inghilterra, invece, è stato addirittura il Newcastle a muoversi per sondare il terreno, attratto dal suo mix di fisicità, tecnica e capacità di inserimento.

Nonostante queste attenzioni, al momento la posizione del club capitolino è inflessibile: nessuna trattativa, nessuna apertura, il giocatore resta a disposizione di Sarri. Il tecnico crede che, con un’altra stagione di crescita, il valore di Dele-Bashiru possa aumentare sensibilmente, trasformandolo in una delle pedine più ambite della Serie A.

Il contesto gioca a favore della Lazio: l’impossibilità di muoversi sul mercato in entrata costringe la società a trattenere i profili più interessanti, ma al tempo stesso offre a Dele-Bashiru la chance di diventare un punto fermo del centrocampo. In prospettiva, una sua cessione futura potrebbe portare un ritorno economico ben superiore all’investimento iniziale, ma per ora il progetto è quello di blindarlo.

In sintesi, tra corteggiamenti italiani e inglesi e la fiducia totale di Sarri, Dele-Bashiru si prepara a vivere una stagione da protagonista in maglia biancoceleste, con l’obiettivo di confermarsi e, magari, spostare ancora più in alto l’asticella del suo valore di mercato.