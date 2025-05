Calciomercato Lazio, cresce la concorrenza per un obiettivo in difesa: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa

Una cosa sarà certa: quest’estate il calciomercato Lazio sarà infuocato. Infatti per i nomi emersi per la squadra di Baroni, spuntano fuori altre squadre che provano a battere la concorrenza dei capitolini.

L’ultima novità arriva da Fabrizio Romano secondo cui il Brighton avrebbe messo gli occhi su Diego Coppola dell’Hellas Verona. Il difensore potrebbe infatti valutare l’esperienza in Inghilterra per crescere e candidarsi come futuro giocatore della Nazionale. Fabiani rimane affacciato.

🚨🔵⚪️ EXCL: Brighton are interested in Hellas Verona centre back Diego Coppola with initial contacts taking place.

There are several clubs keen but Brighton have started talks to be informed on 21 year old Italian CB. #BHAFC pic.twitter.com/UjGPg11y8B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2025