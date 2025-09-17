Calciomercato Lazio, Covisoc sarà sostituita. Lotito ha una sola certezza

Calciomercato Lazio, Covisoc sarà sostituita da una nuova Commissione di controllo. Lotito ha una sola certezza per gennaio

Una rivoluzione si profila ai vertici del controllo finanziario del calcio italiano, con importanti e immediate conseguenze per la Lazio. La Covisoc, lo storico organo di vigilanza sulle società professionistiche, sta per essere mandata in pensione. Al suo posto, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, sorgerà una nuova Commissione di controllo economico-finanziario, il cui insediamento è previsto per il prossimo 1° ottobre.

La data scelta non è casuale. Il passaggio di consegne avverrà infatti esattamente 24 ore dopo il 30 settembre, ultimo giorno utile per i club per depositare la relazione semestrale. Un documento che, per la Lazio, assume un’importanza cruciale: da quei numeri si capirà se la società sarà riuscita a risanare il proprio indice di liquidità e a rientrare nei parametri del “costo del lavoro allargato”.

Le implicazioni per il futuro prossimo sono significative, soprattutto in vista della sessione invernale di calciomercato. Allo stato attuale, come sottolinea il quotidiano, la società biancoceleste ha una certezza: il suo mercato a gennaio potrà essere condotto esclusivamente a costo zero. Questo impone vincoli molto stretti alla dirigenza. In pratica, per ogni nuovo giocatore che entra, ne dovrà necessariamente uscire un altro. Ma non solo: l’ingaggio del nuovo acquisto non potrà superare quello del giocatore ceduto, mantenendo così il monte stipendi invariato.

Esistono solo due vie d’uscita per sbloccare questa situazione e garantire maggiore libertà di manovra al direttore sportivo. La prima è un intervento