Calciomercato Lazio, diversi top club europei puntano a Gila ma lo spagnolo vuole rimanere a Roma: le ultime novità

Calciomercato Lazio, Gila saluterà il Belpaese entro la fine della sessione estiva? Tutte le trattative sull’ex Real Madrid

Mario Gila è diventato indubbiamente uno dei pezzi pregiati della rosa della Lazio. Il difensore spagnolo è cresciuto molto dal suo arrivo in Italia e, per questa ragione, sia Fabiani che Lotito hanno la volontà di trattenerlo in Serie A.

Stando infatti alle parole riportate questa mattina dall’edizione odierna del Messaggero, ci sarebbero diversi club sull’ex Real Madrid. In particolare, oltre ai blancos stessi, ci sarebbe la concorrenza di Chelsea, PSG e Tottenham tuttavia Sarri non vorrebbe privarsene facilmente. Per questa ragione non è da escludere la permanenza nella città eterna da parte del difensore che sta valutando in questi giorni il proprio futuo.