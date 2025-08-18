Calciomercato Lazio, qual è ad oggi la situazione attuale intorno a Chiesa? Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Chiesa torna protagonista, ma i biancocelesti restano alla finestra

Il nome di Federico Chiesa torna a far discutere anche in chiave Calciomercato Lazio. Dopo un periodo complicato per via di infortuni e scelte tecniche, il gol messo a segno recentemente dall’esterno della Juventus è stato interpretato da molti come un chiaro segnale di rinascita. Un messaggio importante non solo per Massimiliano Allegri, ma anche per tutti quei club che potrebbero pensare a lui in questa finestra di mercato o nelle prossime.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero nell’edizione odierna, il gol di Chiesa rappresenta non solo un’occasione di rilancio personale, ma anche un’opportunità per attirare l’attenzione di diverse pretendenti, sia in Italia che all’estero. Tra queste, in passato si era parlato anche della Lazio, anche se finora non ci sono stati passi concreti.

Il Calciomercato Lazio, infatti, è attualmente rallentato da alcune difficoltà interne, soprattutto di natura gestionale ed economica, che ne limitano i margini di manovra. La società biancoceleste si trova a dover risolvere prima alcune situazioni legate agli esuberi e alla definizione di budget, prima di poter affondare il colpo per nomi di alto profilo.

Chiesa, dal canto suo, resta un giocatore ambito per le sue caratteristiche tecniche: rapidità, capacità di saltare l’uomo, senso del gol e duttilità tattica. Qualità che potrebbero inserirsi perfettamente nel progetto tecnico della Lazio, specie se dovesse arrivare un segnale chiaro da parte dell’allenatore e della dirigenza.

Nel frattempo, si registrano anche interessamenti da parte di altri club italiani. Uno su tutti, l’Atalanta, che avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi nelle ultime settimane. Il club bergamasco è noto per puntare su giocatori da rilanciare e potrebbe offrire a Chiesa un contesto ideale per ritrovare continuità.

Per il momento, però, la Lazio resta alla finestra. Il Calciomercato Lazio non ha ancora acceso i riflettori su colpi di grande impatto, ma l’idea di un profilo come Chiesa non è mai stata completamente accantonata. Molto dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane e dalla disponibilità della Juventus a trattare.

Una cosa è certa: se ci sarà uno spiraglio concreto, la Lazio potrebbe tornare alla carica. Il calciomercato è ancora lungo e, come sempre, ricco di sorprese.