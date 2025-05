Calciomercato Lazio non solo il Chelsea su Gila, c'è l'Inter

Condividi via email

Calciomercato Lazio, sempre più dubbi sulla permanenza di Mario Gila, c’è anche l’Inter sullo spagnolo

Uno dei nomi caldi per il calciomercato Lazio è quello di Mario Gila. Lo spagnolo è stato cercato da molti Club in questi giorni tra cui il Chelsea, che però non è l’unico….

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti oltre ai blues ci sarebbe una delle squadre più importanti della nostra Serie A. A desiderare il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid è stata l’Inter che vorrebbe approfittare del contratto del difensore in scadenza nel 2027.

Ad oggi si tratta di una suggestione ma il suo ingaggio di soli 500.000 euro netti annui fa molta gola ai nerazzurri che potrebbero decidere di affondare il colpo e provare ad aggiudicarsi il centrale.