Calciomercato Lazio, non solo il Brasile nel futuro di Castellanos! In Serie A un club non convinto dalle prestazioni del suo attaccante: possibile tentativo per l’argentino

Calciomercato Lazio, non solo il Flamengo su Castellanos! In Serie A un club ci pensa, non convinto dalle prestazioni del suo attaccante

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e in casa Lazio uno dei nomi più discussi è senza dubbio quello di Valentín Castellanos. L’attaccante argentino classe 1998, arrivato con grandi aspettative e reduce da una stagione fatta di alti e bassi, è finito nel mirino di diversi club, pronti a muoversi nelle prossime settimane.

Su tutti spicca l’interesse del Flamengo, che da tempo segue il centravanti biancoceleste. Secondo le indiscrezioni, il club brasiliano avrebbe pronta un’offerta da circa 22,5 milioni di euro, cifra giudicata però insufficiente dalla Lazio. Claudio Lotito, presidente del club, è stato chiaro: per lasciar partire Castellanos serviranno almeno 40 milioni di euro, senza sconti. Una posizione ferma, dettata anche dalla volontà di non indebolire la rosa allenata da Maurizio Sarri, tecnico che considera il “Taty” una pedina importante nel suo sistema offensivo.

Il Flamengo, però, non è l’unico club interessato. Oltre al già noto River Plate, che rappresenterebbe per il giocatore un ritorno suggestivo in Sudamerica, nelle ultime ore è emersa anche una pista tutta italiana. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, anche l’Atalanta avrebbe chiesto informazioni per Castellanos.

La Dea, allenata da Raffaele Palladino, starebbe valutando nuovi profili offensivi a causa del rendimento non pienamente convincente di Nikola Krstović, attaccante montenegrino classe 2000. In questo contesto, il profilo di Castellanos, centravanti dinamico, abile nel pressing e nel lavoro per la squadra, potrebbe rappresentare un’opzione interessante anche per il club bergamasco.

Per il momento si tratta soltanto di sondaggi e voci, senza trattative concrete avviate. Tuttavia, è evidente come un attaccante con le caratteristiche e l’esperienza internazionale del Taty faccia gola non solo all’estero, ma anche in Serie A. La Lazio osserva con attenzione: il futuro di Castellanos resta aperto, ma gennaio si preannuncia decisivo.