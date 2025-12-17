Calciomercato Lazio, il Flamengo fa sul serio per Castellanos! Pronta un’offerta importante per strappare l’attaccante ai biancocelesti. I dettagli

Calciomercato Lazio, , futuro di Castellanos in bilico: il Flamengo pronto all’affondo, Lotito riflette tra mercato e contii. I dettagli

Il Flamengo fa sul serio per Valentín Castellanos. Il club brasiliano, uno dei più prestigiosi del Sud America, è pronto a muoversi concretamente per l’attaccante argentino classe 1998 della Lazio, individuato come obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sulla base di indiscrezioni provenienti dal Brasile, l’offerta che la società rossonera sarebbe pronta a presentare si aggirerebbe attorno ai 22,5 milioni di euro.

Una cifra importante, ma ritenuta non adeguata dalla Lazio. Il club biancoceleste, infatti, valuta Castellanos almeno 40 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi attaccanti principali. L’argentino, arrivato a Roma con grandi aspettative, resta un profilo centrale nel progetto tecnico di Maurizio Sarri, allenatore esperto e punto di riferimento della squadra.

La situazione, però, impone riflessioni più ampie. Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha ribadito pubblicamente che la squadra non verrà indebolita, ma a Formello sono consapevoli che ogni proposta per i big dovrà essere valutata con attenzione, soprattutto in vista dell’imminente risposta della Commissione che definirà i margini di manovra sul mercato di gennaio. In questo scenario, sottolinea ancora il quotidiano, Castellanos potrebbe diventare uno dei sacrificabili, ma solo a due condizioni: l’arrivo di un’offerta realmente congrua e l’acquisto di un sostituto capace di migliorare la rosa di Sarri.

Il Flamengo osserva e prepara la mossa. Se l’offerta dovesse salire, la vicenda è destinata a diventare una delle più calde della finestra invernale. Sulle tracce dell’attaccante c’è anche il River Plate, altro club di grande tradizione: l’interesse lo lusinga, ma Castellanos preferirebbe restare in Europa, anche se il richiamo di casa resta forte. In tal senso, sempre secondo il Corriere dello Sport, uno scenario interessante potrebbe essere quello legato all’Atalanta, soluzione che rappresenterebbe un’opzione credibile sia per il giocatore sia per la Lazio.

