 Calciomercato Lazio, Castellanos l'uomo chiave! Il suo addio cambia tutto
Calciomercato Lazio, Castellanos è l’uomo chiave per il futuro biancoceleste! Il suo addio fondamentale per la sessione invernale: ecco il motivo

3 ore ago

Castellanos

Calciomercato Lazio, Castellanos è l’uomo chiave per il futuro biancoceleste! Il suo addio potrebbe rivelarsi decisivo per finanziare la sessione invernale

Il mercato di gennaio della Lazio dipende da un’unica condizione: la cessione di Taty Castellanos. Solo l’addio dell’argentino permetterà al club di affondare il colpo per un nuovo centravanti, generando quella plusvalenza necessaria per muoversi nel rispetto dei paletti economici.

La richiesta della società è chiara: 25-30 milioni di euro. Una cifra che garantirebbe un margine importante, visto che il costo complessivo del giocatore — circa 16,2 milioni — si è quasi dimezzato grazie all’ammortamento. Con un’offerta adeguata, l’operazione diventerebbe estremamente vantaggiosa per i biancocelesti.

Le pretendenti non mancano. In Brasile, il Flamengo continua a monitorare il Taty, forte di un budget di 100 milioni per rinforzare la rosa. In Argentina, il River Plate lo considera il sostituto ideale di Miguel Borja e il tecnico Gallardo lo apprezza particolarmente. In Premier League, il Burnley aveva già effettuato un sondaggio la scorsa estate, mentre ora — secondo Il Messaggero — si sarebbe inserito con decisione anche il West Ham, alla ricerca di un attaccante (in lista figurerebbe anche Gimenez del Milan).

Castellanos, dal canto suo, non ha mai nascosto l’ambizione di rientrare nei radar di Scaloni in vista del Mondiale, e un trasferimento in Premier League potrebbe rappresentare una vetrina ideale. Ora la palla passa ai club interessati: senza un’offerta concreta, la Lazio non potrà intervenire sul reparto offensivo. Tutto, ancora una volta, ruota attorno al Taty.

