Calciomercato Lazio, Cardone analizza questa situazione all'interno dei biancocelesti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Cardone analizza la situazione tra infortuni, bilanci e strategie di gennaio

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha fatto il punto sul momento dei biancocelesti, toccando diversi temi cruciali: dalle condizioni di Zaccagni e Vecino fino alle prospettive del mercato Lazio di gennaio. Una sessione invernale che si preannuncia delicata, tra esigenze di bilancio e necessità tecniche per Maurizio Sarri.

Zaccagni e Vecino: gli aggiornamenti in casa Lazio

Cardone ha iniziato commentando le ultime notizie dall’infermeria.

»Oggi la Lazio torna ad allenarsi e la buona notizia è l’entità ridotta dell’infortunio di Zaccagni: si tratta solo di una lesione di primo grado. Il peggio è stato scongiurato e non è escluso che possa recuperare per la gara contro la Juventus».

Discorso diverso per Matías Vecino, ancora fermo da diversi giorni nonostante i referti medici indichino un recupero ormai prossimo.

«C’è una distanza evidente tra i dati clinici e la realtà dei fatti. È una situazione che si era già verificata ai tempi di Milano. Ricordiamo che il contratto di Vecino, in scadenza nel 2026, si rinnova automaticamente con 25 presenze stagionali, quindi ha tutto l’interesse a giocare. Sarri, però, non è affatto contento di questo stop prolungato, visto che lo considera un suo fedelissimo».

Mercato Lazio: operazioni a saldo zero e scelte difficili

L’attenzione si sposta poi sul mercato Lazio, che a gennaio dovrà essere gestito con grande equilibrio. Cardone spiega che il club biancoceleste sarà costretto a muoversi con prudenza per rispettare i vincoli finanziari.

«La Lazio deve già pensare ai conti di fine marzo per poter avere libertà di manovra in estate. Per questo servirà un saldo positivo già nel mercato di gennaio. È probabile che si tratti di un mercato a saldo zero, dove si potrà intervenire solo vendendo prima di acquistare».

Il problema, come evidenzia il giornalista, è che i giocatori con più mercato sono anche i più importanti per la squadra.

«Il compromesso sarà trovare plusvalenze su elementi non indispensabili per Sarri, come Mandas o Isaksen. Cedere un titolare rischierebbe di compromettere l’equilibrio tecnico della squadra».

L’ipotesi Insigne e il futuro di Zaccagni

Infine, Cardone commenta le voci che accostano Lorenzo Insigne alla Lazio:

«L’idea nasce da una richiesta di Sarri, ma è difficile da concretizzare. L’unico nesso reale potrebbe essere un’eventuale partenza di Zaccagni verso Napoli, club dove Antonio Conte lo apprezza molto. Tuttavia, si tratta di un’operazione estremamente complessa».

Il mercato Lazio di gennaio, dunque, si annuncia prudente ma strategico, con l’obiettivo di bilanciare conti, rosa e ambizioni europee.