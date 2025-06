Calciomercato Lazio, i capitolini valutano tutte le possibili mosse per l’estate! Le ultime sui biancocelesti

Condividi via email

Calciomercato Lazio, ecco tutti gli aggiornamenti sulle strategie utilizzate dai capitolini nell’imminente estate di mercato

Siamo oramai alle porte dell’estate e, quindi, anche del calciomercato Lazio. Secondo quanto riportato nell’edizione di oggi del Corriere dello Sport, ieri si è svolta una riunione tra il presidente, l’allenatore e il direttore sportivo. Fabiani, il direttore sportivo, è atteso domani a Castelfranco di Sopra per discutere ulteriormente delle strategie di mercato.

Il presidente capitolino ha già delineato le linee guida per il nuovo corso della squadra, esprimendo un totale appoggio al tecnico Maurizio Sarri per rilanciare il club, valorizzare i giovani talenti e, al contempo, mantenere una solida base con l’obiettivo di trattenere a Roma i giocatori più importanti per la prossima Serie A.