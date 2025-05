Calciomercato Lazio, il Brighton prepara un'offerta per Gila

Calciomercato Lazio, Mario Gila osservato speciale dal Brighton: ecco cosa filtra sul futuro del difensore centrale biancoceleste

La stagione di Serie A in corso sta lentamente volgendo al termine e i biancocelesti sono già concentrati sul calciomercato. In particolare ci sono diversi colpi in uscita che permetterebbero alla società di investire e di acquistare qualche nuovo giocatore alla Lazio.

Per poter sbloccare il mercato in entrata si valuta la cessione di Mario Gila il quale, stando alle parole dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, potrebbe presto lasciare la capitale. A seguire da vicino il giocatore sono diversi club di premier League come ad esempio Bournemouth a cui si sarebbe aggiunto il Brighton da un mese. Sono proprio questi ultimi ad aver imbastito una proposta molto allettante per Lotito. Infatti secondo il quotidiano potrebbe infatti arrivare un’offerta di 30-35 milioni di euro, ora la mossa sta ai biancocelesti.