Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per il centrocampo: sfida a quel club di Serie A per questo obiettivo. Le ultimissime sulla trattativa

Calciomercato Lazio, il nome nuovo per il centrocampo dei biancocelesti è quello di Brescianini. Possibile sfida al Cagliari per il giocatore

In attesa del verdetto definitivo che chiarirà i margini operativi del club, il calciomercato della Lazio resta un tema caldo a Formello. La dirigenza biancoceleste, in costante contatto con Maurizio Sarri, continua a monitorare diversi profili utili a rinforzare una rosa che necessita di innesti mirati, soprattutto a centrocampo. Proprio il reparto nevralgico è considerato prioritario dall’allenatore toscano, che ha chiesto giocatori funzionali al suo sistema di gioco e capaci di garantire qualità e intensità.

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione nel calciomercato della Lazio figurano Lazar Samardzic e Marco Brescianini dell’Atalanta. Se il talento serbo resta una pista complicata, sia per costi elevati sia per la concorrenza di altri club, il profilo di Brescianini appare decisamente più accessibile e in linea con le esigenze economiche e tecniche dei biancocelesti. L’ex centrocampista del Frosinone, infatti, possiede caratteristiche molto apprezzate da Sarri: fisicità, dinamismo, capacità di inserirsi e un buon feeling con il gol.

Alla Dea, Brescianini sta trovando poco spazio e questa situazione potrebbe favorire un’uscita nel prossimo mercato di gennaio. La sua valutazione, inferiore rispetto a quella di Samardzic, rappresenta un ulteriore punto a favore per la Lazio, che nel calciomercato della Lazio dovrà necessariamente muoversi con attenzione e sostenibilità. Inoltre, a rendere la trattativa ancora più interessante, ci sono gli ottimi rapporti tra il club capitolino e l’agente Beppe Riso, che cura anche gli interessi di Rovella e Cataldi. Un dettaglio non secondario, che potrebbe agevolare i dialoghi e accelerare i tempi di un’eventuale operazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, sul futuro di Brescianini potrebbe inserirsi il Cagliari. Il direttore sportivo Guido Angelozzi, che lo ha già avuto ai tempi del Frosinone, sarebbe pronto a riportarlo sotto la sua ala in Sardegna. Una concorrenza da non sottovalutare nel calciomercato della Lazio, soprattutto se i biancocelesti non dovessero sbloccare rapidamente la situazione legata alle uscite.

Prima di affondare il colpo, infatti, la Lazio dovrà alleggerire la rosa e il monte ingaggi, attendendo soprattutto il responso dell’Authority che farà chiarezza sui reali margini di manovra a gennaio. Solo allora il calciomercato della Lazio potrà entrare davvero nel vivo, con Brescianini che resta uno dei nomi più concreti sul taccuino della dirigenza.