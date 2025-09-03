Calciomercato Lazio, dal Brasile: per Castellanos il Flamengo è arrivato fino a questa cifra. Il retroscena sulla trattativa mai decollata

Una prestazione da leader per zittire le critiche e prendersi, una volta per tutte, l’attacco della Lazio. La notte dell’Olimpico è stata quella della consacrazione per Valentín “Taty” Castellanos, capace di trascinare i suoi compagni con due assist e un gol di pregevole fattura. Una risposta forte, data sul campo, che assume un valore ancora maggiore se si riavvolge il nastro all’estate appena trascorsa, quando il suo futuro sembrava poter essere lontano da Roma, con destinazione Brasile.

Per settimane, infatti, il Flamengo ha corteggiato insistentemente l’attaccante argentino. Il club di Rio de Janeiro, come riportano le cronache brasiliane, aveva individuato in lui il rinforzo ideale per il proprio reparto offensivo, soprattutto dopo un periodo di appannamento del suo centravanti, Pedro, reduce da prestazioni non esaltanti al Mondiale per Club. I brasiliani hanno bussato più volte alla porta della Lazio, cercando di convincere la dirigenza a cedere il proprio bomber.

La risposta del club biancoceleste, però, è stata un muro invalicabile sin dal primo giorno. La società ha dichiarato incedibile Castellanos, considerandolo un pilastro del progetto tecnico. Anche di fronte a un’eventuale trattativa, la Lazio non avrebbe mai preso in considerazione offerte inferiori alla soglia dei 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta irraggiungibile per il Flamengo, che non si è mai spinto oltre una proposta da 25 milioni. La distanza tra domanda e offerta ha di fatto chiuso sul nascere ogni possibile negoziato.

Mentre a Roma i tifosi si godono le prodezze del loro numero 19, in Brasile il mancato arrivo del “Taty” pesa un po’ meno. Pedro ha ritrovato la via del gol e una buona continuità di rendimento, mitigando il rimpianto. Ma la serata magica dell’Olimpico ha confermato che la scelta della Lazio di puntare su Castellanos è stata quella giusta: la sua leadership e i suoi gol sono la garanzia per il presente e il futuro dell’attacco biancoceleste.