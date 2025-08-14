Calciomercato Lazio: le valutazioni su Basic dipendono dalla... Coppa d'Africa. I dettagli

Calciomercato Lazio: le valutazioni su Basic dipendono dalla… Coppa d’Africa. Le ultime sul futuro in biancoceleste del croato

Mentre a Formello si definiscono gli ultimi dettagli della rosa in vista della nuova stagione, uno dei nodi più intricati da sciogliere per Maurizio Sarri e la dirigenza della Lazio riguarda il centrocampo, e in particolare il futuro di Toma Basic. Il centrocampista croato, con un contratto in scadenza nel 2026, si trova in una posizione precaria, tra i principali candidati a un’esclusione dalla lista per il campionato di Serie A.

La situazione, tuttavia, è tutt’altro che semplice e si scontra con la visione pragmatica dell’allenatore. Maurizio Sarri, infatti, preferirebbe mantenere un centrocampista in più nel suo organico, una scelta dettata dalla necessità di cautelarsi di fronte a un’incognita che si presenterà a metà stagione. A dicembre, infatti, sia Fisayo Dele-Bashiru che Mohamed Belahyane potrebbero essere convocati dalle rispettive nazionali per partecipare alla Coppa d’Africa. Sebbene questa eventualità non sia ancora una certezza assoluta, un tecnico meticoloso come Sarri deve pianificare per il peggior scenario possibile, che vedrebbe il suo centrocampo privato contemporaneamente di due pedine nel cuore del campionato. In quest’ottica, la permanenza di Basic rappresenterebbe una preziosa polizza assicurativa.

A complicare il quadro c’è la realtà del calciomercato. Al momento, per il centrocampista croato non sono pervenute offerte concrete. I club che hanno mostrato un timido interesse si sono scontrati con la questione dell’ingaggio, chiedendo alla Lazio un contributo per coprire parte dello stipendio del giocatore. Una proposta che la società biancoceleste ha prontamente e fermamente rifiutato, rendendo di fatto difficile una sua cessione.

Di fronte a questo stallo, si fa strada una soluzione intermedia, un compromesso strategico. L’ipotesi più probabile è quella di escludere Toma Basic dalla lista iniziale che sarà presentata alla Lega Serie A, risolvendo così il problema numerico nell’immediato. Questa esclusione, però, potrebbe non essere definitiva. La situazione verrebbe nuovamente valutata a dicembre, in concomitanza con le convocazioni per la Coppa d’Africa e la riapertura del mercato. Se Dele-Bashiru e Belahyane dovessero partire, Basic verrebbe prontamente reintegrato in rosa, pronto a dare il suo contributo nella seconda parte della stagione. Una strategia flessibile per un enigma ancora tutto da risolvere.