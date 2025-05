Calciomercato Lazio, un attaccante nel mirino dalla Francia! Ecco chi è il nuovo obiettivo estivo dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, nuovo profilo individuato da Fabiani per l’attacco dei biancocelesti: tutte le novità di oggi

Il calciomercato Lazio non è ancora iniziato ma sta già infiammando come una formica sotto la lente d’ingrandimento di un bambino. I biancocelesti sono all’opera già per rafforzare la squadra di Baroni e renderla più competitiva in vista delle prossime stagioni.

Uno degli obiettivi della dirigenza è quello di portare nella capitale un nuovo centravanti cui profilo potrebbe essere stato individuato in Arnaud Kalimuendo, attaccante del Rennes, autore di 17 gol nel campionato di Ligue 1. Si tratta di un centravanti di 22 anni cui valore è stimato sui 25 milioni di euro. Su di lui anche l’Olympique Marsiglia ad alimentare la concorrenza per un suo futuro approdo in Serie A.