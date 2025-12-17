Calciomercato Lazio, addio di Mandas possibile? L’idea di uno scambio con un club di Serie A prende quota! L’operazione si può chiudere in tempi brevi

Calciomercato Lazio, si lavora sull’addio di Mandas. Il portiere greco piace anche in Serie A. I biancocelesti aprono ad uno scambio

In attesa del verdetto definitivo sul mercato e sui margini di manovra concessi alla società, la Lazio inizia a muoversi in vista della sessione invernale di gennaio. Con ogni probabilità, i biancocelesti saranno chiamati a operare a saldo zero, una condizione che obbligherà il club a valutare alcune cessioni per poter eventualmente intervenire in entrata e rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, allenatore tornato sulla panchina laziale con l’obiettivo di dare continuità e solidità al progetto tecnico.

Tra i nomi destinati a lasciare Formello c’è Christos Mandas, portiere greco classe 2001 arrivato la scorsa stagione come investimento in prospettiva. In questa annata, però, l’estremo difensore ha trovato pochissimo spazio, collezionando una sola presenza ufficiale, nella gara di Coppa Italia contro il Milan. Il ritorno di Sarri ha di fatto chiuso le porte a Mandas, con il tecnico che ha sempre preferito affidarsi a Ivan Provedel, portiere titolare e punto fermo della squadra, tornato a offrire garanzie sul piano della continuità e dell’affidabilità.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, una possibile destinazione per Mandas potrebbe essere il Genoa. Il club rossoblù avrebbe infatti proposto uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe Nicola Leali, portiere esperto classe 1993, individuato come possibile nuovo vice-Provedel. Un’operazione funzionale per entrambe le società: Mandas avrebbe l’opportunità di giocare con maggiore continuità, mentre la Lazio si assicurerebbe un profilo affidabile per completare il reparto.

Sarri avrebbe già dato il proprio benestare all’operazione, ritenuta coerente con le esigenze tecniche e gestionali del momento. Se non emergeranno ostacoli nelle prossime ore, la trattativa potrebbe essere chiusa in tempi brevi, rappresentando una delle prime mosse concrete del mercato invernale biancoceleste.

