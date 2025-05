Calciomercato Lazio, i biancocelesti valutano l’acquisto di Wout Faes e di Mosquera: tutte le ultime sui colpi estivi

Condividi via email

Calciomercato Lazio, Fabiani cerca di sbloccare la situazione per alcune importanti trattative: le ultime da Formello

La stagione di Serie A sta volgendo al termine e, come ogni anno, le società sono già al lavoro per rafforzarsi sul calciomercato. Tra queste vi è anche il calciomercato Lazio sempre attivo in quanto Fabiani ha messo gli occhi su diversi giocatori.

Da gennaio, stando alle parole dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il direttore sportivo sarebbe infatti sulle tracce di Wout Faes, giocatore del Leicester che quest’anno è retrocesso in Championship.

Il valore del Belga è ben superiore alla richiesta del Club dopo la retrocessione in quanto vi è una clausola che fa precipitare il prezzo a 10 milioni di euro. Un’alternativa potrebbe essere rappresentata anche di Mosquera del Valencia. Oppure, potrebbe essere preso in considerazione il nome di Albian Hajdari del Lugano cui valutazione è come quella di Valentin Gomez del Velez, entrambi 10 milioni di euro.